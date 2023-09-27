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بدء احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف بحضور الرئيس السيسي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 10:17 صباحاً - بدأت منذ قليل، الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ويشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

 

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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