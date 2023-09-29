نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصل واللقاح: نسب التعافي من متحور "بيرولا" تصل إلى 90% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن متحور بيرولا أحد متحورات أوميكرون، لافتا إلى أن المتحورات تساعد الفيروس على الانتشار ولكن لا تزيده قوة.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المتحورات ساعدت الفيروس على تغيير شكله المظهري، بمعنى أن الأجسام المضادة التي تناولها المواطنين من اللقاحات قلة فاعليتها بنسبة كبيرة جدا لكنها ما زالت حائط صد وحماية من المضاعفات الخطيرة.

تابع رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، الوضع مستقر في الحالات الخطيرة، لافتا إلى أن متحور بيرولا سريع الانتشاء ولكن خطورة مضاعفاته أقل، موضحا أن أعراضه مطابقة للبرد التي تصيب الجهاز التنفسي والتي تمثل خطورة كبيرة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مشيرا إلى أن نسب التعافي تصل إلى 80% أو 90%.