نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني سابق: حشود المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري دليل على الوعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن حشود المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة دليل على مدى وعي الشعب المصري بمختلف فئاته لدعم الدولة المصرية، وأبلغ رد على أكاذيب السوشيال ميديا التي لا تريد إلا الدمار للشعب المصري.

وتابع النائب محمد إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "الدولة قادرة على تجاوز كبوتها ومواجهة أزماتها، مضيفا: "كل يوم بنسجل 20 هدفا في مرمى الخصم".

أضاف، المصريون سطروا ملحمة لأنهم يدركون جيدا من هو صاحب البناء، ومن يعمل لأجل الوطن وتنميته على جميع المستويات وكافة المحاور المختلفة، موضحا أن هناك العديد من الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منها مشروع الاستزراع السمكي واستصلاح 4 مليون فدان وشبكة الطرق وغيرها.