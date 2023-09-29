نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة عبيد: ارتفاع معدلات الطلاق كارثة تهدد استقرار الأسرة وتنذرها بالتفكك والخراب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الإعلامية أميرة عبيد من ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال الفترة الماضية بشكل ينذر بالعديد من المخاطر التي تهدد استقرار الأسرة المصرية ووحدتها.

وقالت أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، مشكلة من مشاكل الطلاق اللي مش بتخلص، طبعًا ارتفاع نسبة الطلاق في مصر كبيرة جدًا والطلاق أصبح كارثة بتهدد استقرار الأسرة المصرية بالتفكك والخراب اللي في الآخر بيدفع تمنه الأطفال !".

تابعت أميرة عبيد، طيب المشكلة اللي أخطر وأصعب من الطلاق هي توابع ما بعد الطلاق الكوارث اللي بتحصل بعد الطلاق،يعني أنا لحد النهاردة عمري ما شوفت اتنين أطلقوا في هدوء دون مشاكل".