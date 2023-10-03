نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط مخزن تعبئة وتخزين معسل دون ترخيص بقصد الاحتكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف جهود الرقابة ومنع أى محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجارى والقضاء على الممارسات الإحتكارية والتأكد من التزام المنشأت بأشتراطات الحماية المدنية.

وفى هذا الإطار نجحت جهود أجهزة محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبوالنمرس فى ضبط مخزن لتخزين وتعبية المعسل وسط الكتلة السكنية دون الالتزام باشتراطات الحماية المدنية وتخزينه دون ترخيص بطريق المريوطية نطاق شبرامنت.

وعلى الفور تم غلق وتشميع المصنع ومصادرة الكميات المضبوطة بالمخزن والتى تقدر بنحو ربع طن معسل معبئة ومعدة للتداول بالأسواق وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه.

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين ومديريات الشئون الصحية والطب البيطرى بإستمرار حملات الرصد والمتابعة الدورية للأسواق للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية المتداولة.

IMG-20231003-WA0003

IMG-20231003-WA0002

IMG-20231003-WA0000

IMG-20231003-WA0001