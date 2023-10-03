أحمد الفضالي يُجري جولة بين مؤيديه في مكتب شهر عقاري بولاق (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى أحمد الفضالي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس تيار الاستقلال، جولة تفقدية بين مؤيديه بمكتب الشهر العقاري ببولاق وسط القاهرة.

أنصار أحمد الفضالي

ورحب مؤيدي “الفضالي” بتواجده معهم ورفعوا لافتات تعبر عن حبهم ودعمهم له في المرحلة المُقبلة، وذلك خلال تحرير توكيلات الترشح لرئاسة الجمهورية 2024.

أنصار أحمد الفضالي

تحدد المادة 142 من «الدستور» شروطًا يجب توافرها لقبول ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية، كالتالي:

-يجب على المترشح الحصول على دعم 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ويجب أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

أنصار أحمد الفضالي

-ولا يجوز دعم أكثر من مترشح وفقًا للقانون، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة في الاقتراع العام السري المباشر، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

- أن يكون مصريا من أبوين مصريين

- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال

أنصار أحمد الفضالي



- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا

- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

- ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

ومن المقرر أن تجرى عمليات الانتخابات داخل مصر، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 من ديسمبر، وخارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.



