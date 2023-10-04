الوطنية للصحافة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 10:28 صباحاً - بعث عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار الشوربجي في برقيته إلى أن هذا النصر الكبير والعبور العظيم رمزاً للفخر والاعتزاز الوطني ؛ بسواعد رجال شجعان سطروا بطولاتهم بحروف من نور لاسترداد الكرامة والكبرياء الوطني، وشعب عظيم اصطف خلف قواته المسلحة الباسلة داعماً وسنداً قوياً .

كما وجه الشوربجي التهنئة للسيد الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل في ذكرى النصر العظيم، مؤكداً أن السادس من أكتوبر 1973 سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز الوطني .