انت الان تتابع خبر ساعات بسيطة قبل الكارثة.. الارصاد المصرية تطلق تحذيرات شديدة اللهجة وتطلب من المواطنين البقاء في منازلهم.. ماحدث من قبل سوف يتكرر بشكل اسوء!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشهد الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بشأن حالة الجو، وكل يوم هناك تفاصيل جديدة بشأن الحالة الجوية، فاليوم الواحد قد يشهد أكثر من متغير في الأحوال الجوية، وذلك بسبب تأثر مصر بالتغيرات المناخية.وخلال الفترة الماضية تشهد البلاد عواصف رملية وترابية، تحدث لأول مرة، وأيضًا هناك أمطار في عز ارتفاع درجات الحرارة، وهيئة الأرصاد قالت على الجو الذي يشهد أمطار، وقت ارتفاع درجات الحرارة، يسمى جو مرض.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن الشتاء المقبل، سيكون أكثر صعوبة من الشتاء الماضي، وأيضًا الصيف المقبل، ولذلك أصبحت هيئة الأرصاد توجه تحذيرات بشكل مستمر من التغير في الأحوال الجوية.وكشفت هيئة الأرصاد أن طقس الأربعاء سيكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، والصعيد، لطيف ليلا على أغلي الأنحاء، وأن هناك تكون شبورة مائية في الساعات الصباحية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من السير بـ سرعات عالية بالسيارات، فترة تكون الشبورة المائية، بالمناطق القريبة من الزراعات