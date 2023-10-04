نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء 18 أكتوبر.. "معاشات الصحفيين" تنظّم عيد ميلاد جماعي لشيوخ المهنة مواليد الشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُنظّم لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، حفل عيد ميلاد جماعي لشيوخ ورواد المهنة، مواليد شهر أكتوبر، وذلك مساء الأربعاء 18 أكتوبر الجاري بمقر النقابة.

ويأتي ذلك تقليدًا شهريًا للاحتفال بعيد ميلاد روّاد وشويخ المهنة، تحتفل به النقابة والجمعية العمومية، وهي فعّالية مُبتكرة، تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الـ60 في جدولي المعاشات والمشتغلين، والمُقبلين على هذا السن، وترسيخ لقيمة تقدير أساتذة المهنة، والتواصل بين الأجيال.

وأكد “عبدالمجيد” أن الدعوة مفتوحة لكل شيوخ وأساتذة المهنة، وأيضًا الشباب، وأعضاء الجمعية العمومية، للحضور.