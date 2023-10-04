نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عهد السيسي.. ننشر إنجازات "التضامن" بملف التمكين الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، على حماية الفئات الأولى بالرعاية، للخروج بهم من دائرة الفقر.

وحققت الوزارة نقلة كبيرة على أرض الواقع في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وتستعرض "الفجر" أبرز ما قدمته الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي خلال التقرير التالي:-

• تم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5،2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، بتكلفة تقدر بــ 31 مليار جنيه سنويا، ما بين 60% مستفيدين من "تكافل"، 40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

• بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 21،624 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 756،193،551 جنيه مصري، في مناطق (أهالينا- روضة السيدة زينب - الأسمرات 3 - المحروسة 1،2 - مدينة الغردقة - معًا - حدائق أكتوبر - جزيرة الوراق - مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخيالة - زهور 15 مايو)، كما تستهدف الوزارة خلال عام 2023 فرش وتأثيث عدد 11،581 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة تقديرية للمشروعات 984،385،000 جنيه مصري، في مناطق (أرض الإنتاج الحربي - مدينة العبور الجديدة - أهالينا 3 - السكن البديل لجزيرة الوراق).

• بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري 186،525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8،4 ألف وصلة مياه شرب، و7،200 وصلة صرف صحي، و11،519 تركيب سقف، و10،357 منزل تم رفع كفاءته.

• بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 623،533 مستفيد بإجمالي رأس مال 3،1 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

