عادل عبدالرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي "أضعاف" الأهلي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أنفق مبالغ كبيرة للغاية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال عادل عبدالرحمن في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي الماضي أضعاف ما أنفق مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث تعاقد مسؤولو الأبيض مع العديد من اللاعبين سواءً المحليين أو المحترفين بمبالغ مالية كبيرة ولم يحقق الاستفادة المالية المطلوبة من ببع لاعبيه السابقين، وبالتالي فإن ما تم إنفاقه كان أكثر مما تم تحصيله، على عكس إدارة الأهلي التي حققت أرباحًا كبيرة من بيع اللاعبين في الميركاتو الماضي.