تشكيل الأهلي أمام زد.. الدبيس وأبو الخير وعبد الله أساسيين وكهربا فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 08:27 مساءً - أعلن سامي قمصان، المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال المدير الفني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام زد مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس

الوسط: كريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: أحمد عبد القادر ومحمد عبد الله، ومحمود كهربا

مباراة الأهلي وزد اليوم، هو اللقاء الرابع بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي زد باسمه القديم "إف سي مصر FC Masr"، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية ثم يعود للدوري العام مرة اخرى.

وفي مباراتي الأهلي مع زد باسمه القديم موسم 2019-2020، فاز الأهلي في مباراة الدور الأول التي أقيمت يوم 5 يناير 2020 بنتيجة 3-1، أحرزها جونيور أجايي هدف وهدفين لمروان محسن، وفي مباراة الدور الثاني فاز الأهلي 3- صفر أحرزها عمرو السولية ومحمود كهربا وجونيور أجايي.

وفاز الأهلي في مباراة الدور الأول هذا الموسم بنتيجة 1- صفر، أحرزه وسام أبو علي.

وحسم الفريق لقب المسابقة للمرة الرابعة والأربعين قبل انتهائها بثلاثة أسابيع، وذلك بعد وصوله للنقطة 81، ووصول أقرب منافسيه بيراميدز للنقطة 73 ومتبقي لبيراميدز مباراتين فقط، وهو ما يعني وصول الأهلي لنقطة التتويج بالبطولة نظراً لأن أقصى ما يصل اليه بيراميدز من نقاط هو النقطة 79 بفرض فوزه في مباراتيه المتبقيتين.