بث مباشر.. لقاء سيف زاهر وإبراهيم عبد الجواد مع أشرف صبحي وعمرو الفقي وأبطال مصر في أولمبياد 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 11:31 مساءً - بدأت قنوات الشركة المتحدة في البث المباشر للقاء سيف زاهر وإبراهيم عبد الجواد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما يستضيف سيف زاهر وإبراهيم عبد الجواد، أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024، أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد.

واستقبل اليوم، مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 برفقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مهرجان العلمين الجديدة.

وشهد مهرجان العلمين الجديدة، استقبال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 برفقة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى فى مهرجان العلمين الجديدة.

وأجرى أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جولة تفقدية لمنطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتفقد أبطال مصر فى أولمبياد باريس 2024 ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنطقة الشاطئية الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.