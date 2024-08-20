جمال حمزة: بن شرقي يتمتع بمهارات مختلفة والزمالك في حاجة لخدماته

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 11:26 مساءً - تحدث جمال حمزة، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن احتمالية عودة أشرف بن شرقي للقلعة البيضاء بعد رحلة احتراف في قطر، قائلًا إن مستوى اللاعب حتى المباراة الأخيرة له في الدوري المصري كان رائعًا، إلا أن مستواه حاليًا أصبح أقل، موضحًا «كان معانا كويس قبل كده بس دلوقتي هو مستواه إيه؟».

وقال «حمزة»، خلال لقائه مع الإعلامي كريم حسن شحاته، ببرنامج «الحياة في العلمين»، المذاع على قناة «الحياة»، إن عودة بن شرقي للأضواء لن يتطلب وقتًا كثيرًا للتأقلم والانسجام مع فريق الزمالك، متابعًا «بن شرقي عارف الأجواء وهيدخل مع الفرقة على طول، لأن هو موجود مع معظم اللاعبين».

وأكد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن بن شرقي من اللاعبين المميزين والمختلفين، وأن لديه مهارات غير موجودة عند كثير من لاعبي نادي الزمالك، موضحًا أن نادي الزمالك يحتاج إلى لاعب جريء يستطيع أن يتخذ قرارًا لإيجاد حلول للمواقف الصعبة في داخل الملعب.