بيراميدز يتلقى الهزيمة الأولى بالدورى على يد مودرن سبورت

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 أغسطس 2025 11:28 مساءً - تلقى فريق بيراميدز الهزيمة الأولى له فى الدورى الحالى على يد مودرن سبورت بنتيجة 2-1 ، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الاثنين على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر المسابقة.

سجل هدفىّ بيراميدز غنام محمد وعلى فوزى فى الدقيقتين 10 و59 من عمر اللقاء بينما سجل هدف بيراميدز اللاعب كريم حافظ من ركلة جزاء فى الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط بينما تجمد بيراميدز عند 5 نقاط.

وأشهر الحكم محمد الغازى، البطاقة الحمراء لمحمد الشيبى لاعب بيراميدز فى الدقيقة 83 ،ويغيب الشيبى عن مباراة الأهلى القادمة فى الدورى المصرى والمقرر لها يوم 30 أغسطس الجارى، للإيقاف.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مروان حمدي.

بينما يخوض مودرن سبورت اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي

خط الوسط: احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، غنام محمد، محمد مسعد

هجوم: محمود ممدوح، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد علي، عماد حمدي، محمود شعبان، جودوين شيكا، محمد هلال، ادم رجم، رشاد المتولي، عبد الرحمن رشدان.