بيراميدز خطف الأهلي بهدف في الشوط الأول والأحمر أداؤه «كوبي بيست» مباراة المحلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 أغسطس 2025 10:32 مساءً - لم يتغير أداء النادي الأهلي كثيرا في الشوط الأول من مباراة غريمه بيراميدز عن مباراة المارد الأحمر أمام غزل المحلة، حيث استحوذ على الكرة دون فاعلية على مرمى الخصم، ونتيجة ذلك خرج خاسرا بهدف وليد الكارتي.

وبذلك يكون قد انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام بيراميدز بتقدم الفريق السماوي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ فريق بيراميدز لضغط على مرمى الأهلي وسدد مهند لاشين تصويبة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى عارضة الأهلي، وأحرز وليد الكرتي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة الخامسة من متابعته للركلة الحرة المباشرة التي سددها كريم حافظ وارتطمت في القائم وعادت إلى الكرتي التي سددها في القائم الأيمن أيضا ودخلت إلى الشباك.

وحاول فريق الأهلي السيطرة على مجريات اللعب بحثا عن التعادل ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى بيراميدز، ولعب محمد علي بن رمضان رأسية في الدقيقة 21 من متابعته لعرضية كريم فؤاد ولكن أمسك بها أحمد الشناوي، وأضاع ديانج رأسية جديدة في الدقيقة 23 بعد متابعته لركلة حرة بدأت من عند زيزو ووصلت إلى بن شرقي الذي لعبها رأسية إلى ديانج ولعبها بجوار القائم الأيمن لمرمى بيراميدز.

واشتكى أشرف داري من إصابة في العضلة الضامة وخرج لتلقي العلاج، قبل أن يعود مجدداً لاستكمال المباراة، قبل أن يشتكي اللاعب من الإصابة مجدداً في الدقيقة 34 ويتم استبداله ونزول مصطفى العش بدلا منه في الدقيقة 35.

وصوب كريم فؤاد تسديدة في الدقيقة 41 ولكن ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية، ولعبها زيزو على رأس بن شرقي ولكن لم ينفذها بشكل جيد وتحولت إلى ركنية جديدة، واستمرت النتيجة بتقدم بيراميدز بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، أشرف داري، أحمد بيكهام، كريم فؤاد في الدفاع، اليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو في الوسط، محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي، محمد شريف في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كلا من، مصطفى شوبير – عمر كمال – أحمد رضا – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – مصطفى العش – طاهر محمد – أحمد نبيل "كوكا".

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - كريم حافظ في الدفاع، مهند لاشين - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة في الوسط، فيستون ماييلي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - محمود زلاكة - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي.

سبق للأهلي أن التقى مع بيراميدز بإسمه القديم "الأسيوطي"، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2014-2015، وكانت المباراة الأولى في 24 أكتوبر 2014، وانتهت بالتعادل دون أهداف، وآخر مباراة في 22 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي أحمد رضا.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني مباريات، وفاز بيراميدز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 25 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً. أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5- صفر موسم 2014-2015، وبنتيجة 3- صفر مرتين، وفاز بيراميدز بنتيجة 3- صفر مرة واحدة.