منتخب مصر يفوز على السعودية 24/1 ويضمن لقب البطولة العربية لكرة الماء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 سبتمبر 2025 05:32 مساءً - حقق منتخب مصر لكرة الماء فوزا كبيرا علي المنتخب السعودي بنتيجة 24/1 في البطولة العربية لكرة الماء، حيث ضمن الفراعنة بهذا الفوز التتويج بالبطولة.

وهيمن المنتخب المصري للسباحة على منافسات البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية المقامة حاليا في المغرب خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 1 سبتمبر.

ونجح أبطال وبطلات المنتخب في اعتلاء صدارة جدول الترتيب العام للميداليات بفارق كبير عن أقرب منافسيهم، منتخبي المغرب وقطر.

وأكد الفراعنة تفوقهم المعتاد في السباحة بعدما حققوا إنجازا كبيرا بحصد 173 ميدالية متنوعة بواقع 94 ذهبية و53 فضية و26 برونزية.

وتمكن السباحون المصريون من فرض سيطرتهم على جميع المراحل السنية للأولاد والبنات، حيث توج المنتخب الوطني بـ6 كؤوس في فئات 13-14 سنة، 15-16 سنة، و17-18 سنة، ليؤكد مجددا زعامته العربية المطلقة في مختلف الأعمار.

وشهدت البطولة حضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، الذي تابع عن قرب تألق الأبطال المصريين وحرص على تهنئتهم والتقاط الصور التذكارية معهم احتفاء بالإنجاز الكبير.