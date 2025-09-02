نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1447 هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت القوات المسلحة إحتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1447هـ، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ / شريف السيد إبراهيم، وألقى الدكتور / الشحات العزازى من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف كلمة أشار خلالها إلى الدروس والعبر المستفادة من سيرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه فى الإعتدال والوسطية للحفاظ على تماسك المجتمع والتصدى لكافة الأفكار الهدامة.

كما ألقى اللواء طيار أ ح / أيمن عباس أحمد مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة سيظلون على العهد دائمًا ببذل كل غالى ونفيس للدفاع عن الوطن وصون مقدساته مهما كلفهم ذلك من تضحيات، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فى التضحية والإخلاص والوفاء بالعهد والأمانة.

وفى نهاية الإحتفال تم تكريم عددًا من الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية فى القرآن الكريم والسيرة النبوية والتى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الدينى لدى أفراد القوات المسلحة والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية.