الأهلي يفاوض البرتغالي باولو بينتو لخلافة ريبيرو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 01:20 مساءً - دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع البرتغالي باولو بينتو المدير الفني السابق لمنتخبي الإمارات وكوريا الجنوبية، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وكشف مصدر أن مسئولي النادي الأهلي دخلوا في مفاوضات مع بينتو منذ عدة أيام لمعرفة شروطه للموافقة على تدرب الفريق الأحمر والراتب الذي سيتقاضاه للموافقة على خلافة ريبيرو، قبل حسم موقفهم النهائي، من الاستمرار في التفاوض معه أو بحث الأسماء الأخرى المرشحة لتدريب الفريق الأحمر.

باولو بينتو يحمل الجنسية البرتغاليية، وهو من مواليد 20 يونيو 1969، ودرب سبورتنج لشبونة وحقق معه كأس البرتغال (2007، 2008)، كما درب منتخب البرتغال خلال الفترة (2010–2014) وقاد منتخب يلاده لنصف نهائي يورو 2012، كما درب أولمبياكوس اليوناني وحقق الدوري.

كما تولى بينتو تدريب منتخب كوريا الجنوبية (2018–2022) وقادهم لدور الـ16 في كأس العالم قطر 2022.، ويمتاز المدرب البرتغالي بالأسلوب الواقعي، حيث يعتمد على التنظيم الدفاعي والانتقال السريع، ويجيد العمل مع المنتخبات القومية.

وتعد تجربة تدريب منتخب الإمارات هي الحطة الأخيرة في مشوار بينتو، قبل أن يتم توجيه الشكر له في شهر مارس 2025، تراجع أداء منتخب الإمارات في التصفيات المونديالية والفشل في التتويج بلقب كأس الخليج التي أقيمت في الكويت، وراء اتخاذ قرار الإقالة.