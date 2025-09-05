وزير الخارجية: مصر ترفض بشكل قاطع أى مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - عقد مؤتمر صحفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير الخارجية القبرصى عقب المشاورات السياسية التى عقدت بين وفدى البلدين يوم الجمعة 5 سبتمبر بنيقوسيا.

أشاد وزير الخارجية القبرصى بالعلاقات المصرية - القبرصية المتميزة، وأعرب عن بالغ تقديره لرئيس الجمهورية على توجيهه بارسال طائرتين عسكريتين للمساهمة فى جهود إطفاء الحرائق التى اندلعت فى قبرص فى يوليو الماضى والتى كان لها ابلغ الأثر فى احتواء تأثيرها. كما أكد أيضاً على أهمية الاستفادة من العمالة الموسمية وتنفيذ الاتفاق الخاص بالاستفادة من العمالة المصرية الماهرة المدربة فى قطاعات البناء والتشييد والزراعة.