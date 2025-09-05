وزارة التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة لجودة ذوي الإعاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤن الأشخاص ذوي الإعاقة، حول أعمال الدورة التدريبية الثانية التي عقدتها الوزارة حول توصيف الكراسي المتحركة ونشر ثقافة الكرسي المتحرك بالمقاس، وذلك بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة للوزارة .

واستمرت الدورة على مدار 3 أيام بتنسيق وإشراف من الإدارة العامة للدعم والتمكين، وشارك بها 25 متدربا من ممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية بعدد من المحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، قنا، البحيرة، الشرقية، المنوفية، دمياط، السويس، ومطروح".