محافظ القاهرة: نستقبل العام الدراسى بـ788 فصلا جديدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تستقبل العام الدراسى الجديد بـ 14 مدرسة جديدة منهم إنشاء جديد وتوسعة وتعلية تضم 539 فصلا دراسيا، وجار استكمال 9 مدارس تضم 249 فصلا، لاستيعاب الكثافات.

وأضاف محافظ القاهرة أنه جار التوسع في إقامة معارض "أهلاً مدارس"، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات الطلاب، بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى إطار دعم الدولة للأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وأكد محافظ القاهرة دور مديرى الإدارات والمدارس فى رفع كفاءة وصيانة المدارس ورفع كفاءة البنية التكنولوجية للمدارس والاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها والحفاظ على دهاناتها، والعمل على زيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، واستمرار صيانة الفصول، ومتابعة سلامة الإضاءة، وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أى فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلى أى أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس، حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى.