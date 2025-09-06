الهيئة الدولية لدعم فلسطين: مصر حائط صد ضد مخططات الاحتلال للتهجير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 سبتمبر 2025 12:35 مساءً - أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، الدكتور صلاح عبد العاطي، أن موقف مصر كان وما زال واضحًا منذ اليوم الأول للحرب على غزة، حيث شكلت الركيزة الأساسية في إفشال مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين، وهي المخططات التي ظهرت بوضوح منذ اندلاع ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية".

وأضاف عبد العاطي - في مداخلة لقناة (اكسترا نيوز) - "أن صمود الشعب الفلسطيني رغم المجازر والتدمير الشامل الذي تمارسه قوات الاحتلال، يعكس تمسكه بحقوقه الوطنية ورفضه لأي مشاريع تهجير قسري".