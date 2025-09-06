ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة النارية بعدة محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 سبتمبر 2025 12:35 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات.. فيما لقى عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتي بنى سويف والمنيا.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم واستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد والسجن في جنايات "مخدرات - سلاح ناري - مقاومة سلطات - سرقة بالإكراه" بنطاق محافظتي بني سويف والمنيا، وضبط باقي عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 400 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو، هيدرو" - 1000 قرص مخدر لعقار التامول - 67 قطعة سلاح ناري (14 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش، 33 فرد خرطوش، طبنجة). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 41 مليون جنيه