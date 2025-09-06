700 يوم على إبادة غزة.. إسرائيل تلقي 150 ألف طن متفجرات على رؤوس السكان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 سبتمبر 2025 01:31 مساءً - مع مرور 700 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، منذ أكتوبر 2023، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع عن الكوارث التي تسببها الحرب الإسرائيلية وإلقاء أكثر من 150 ألف طن من المتفجرات على رؤوس السكان، منذ أكتوبر 2023.

وقال المكتب في بيان اليوم السبت، إن أكثر من 2.4 مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي، مشيرا إلى أن الاحتلال تسبب في تدمير 90% من القطاع.