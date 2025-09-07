نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يستعرض مستجدات قطاع التعدين ويؤكد دعم الاستثمارات الأجنبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة تطورات قطاع التعدين والبترول والغاز الطبيعي.

عرض مستجدات قطاع التعدين

استعرض وزير البترول والثروة المعدنية:

مستجدات قطاع التعدين وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

نتائج مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بأستراليا سبتمبر الجاري.

وضع الاكتشافات والاتفاقيات والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية.

حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أغسطس 2025.

تطورات البنية التحتية اللازمة لتأمين الغاز للسوق المحلي.

استراتيجية مصر للطاقة حتى 2040

تناول الوزير أيضًا تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، إضافة إلى أسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، مشيرًا إلى إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر بما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

توجيهات الرئيس السيسي

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على: