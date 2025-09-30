نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يقرر إيقاف المقصرين عن العمل وإحالتهم للتحقيق بحي الهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجئ محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، المسئولين بحي الهرم، بجولة سيرًا على الأقدام بمفرده بمنطقة الطوابق في شارع فيصل التابعة لحي الهرم للوقوف على مستوى النظافة وحالة الإشغالات ومتابعة مدى تواجد الفرق الميدانية بالأحياء.

وخلال الجولة رصد المحافظ قصورا واضحا في رفع المخلفات والقمامة، بالإضافة لوجود تعديات للمحال التجارية والباعة الجائلين على نهر الطريق.

ووجّه المحافظ بسرعة رفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع محل الملاحظات مع تكليف الأجهزة المختصة بمتابعة دورية لضمان عدم تكرارها.

كما قرر إيقاف المقصرين من العاملين بالإشغالات وقطاع النظافة بحي الهرم عن العمل لمدة 3 شهور وإحالتهم للتحقيق نظرًا لتقصيرهم في الأعمال المكلفين بها.

وخاطب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز قائلًا: “هتلاقوني في أي وقت نازل الشارع لوحدي عشان أشوف بنفسي مستوى الأداء على أرض الواقع ومش هتساهل مع أي تقصير في خدمة المواطن.”

وأكد محافظ الجيزة أن جولاته المفاجئة ستتواصل للمتابعة الميدانية المباشرة لأداء الأحياء ورصد شكاوى المواطنين.

