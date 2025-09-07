نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة: جولات ميدانية مكثفة لمتابعة استعدادات مدارس البساتين لاستقبال العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات المكثفة التي تجريها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، قامت همت أبو كيلة، مدير المديرية، بجولة ميدانية موسعة داخل إدارة البساتين التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي.

الجولة جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر، بضرورة التأكد من توافر كل مقومات العملية التعليمية قبل بدء الدراسة، بما يضمن توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة للطلاب، وتيسير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وخلال الجولة التي رافقها فيها ياسر أنس وكيل المديرية، ومحمد مصطفى مدير عام الإدارة، وعماد عاصم وكيل المديرية، إلى جانب مديري المدارس، تفقدت عددًا من المدارس شملت مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات، ومدرسة أمين الراعي الثانوية بنين، ومدرسة البساتين المشتركة، ومدرسة علي مبارك الإعدادية بنين، حيث اطمأنت على جاهزية الفصول والمعامل والمكتبات، ومتابعة أعمال النظافة والتجهيزات النهائية داخل المدارس.

وشددت مدير المديرية خلال الجولة على ضرورة سد العجز في هيئات التدريس والتعامل معه بشكل فوري، وتخفيض الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشيرة إلى أهمية استغلال الفراغات المتاحة داخل المدارس وإعادة توزيع المراحل التعليمية بما يضمن الاستفادة الكاملة من المباني، بحيث يتم إحلال المدارس الابتدائية مكان الإعدادية، والإعدادية مكان الثانوية في بعض المواقع، لتحقيق التوازن وتوفير مناخ تربوي ملائم للطلاب.

كما أكدت على أهمية توزيع الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بسداد المصروفات، لضمان وصول الكتاب لكل طالب مع بداية العام الدراسي، فضلًا عن التنسيق المستمر مع رؤساء الأحياء لإزالة أية إشغالات أو معوقات قد تعرقل سير العملية التعليمية بمحيط المدارس.

ووجهت بضرورة تعليق القوائم الخاصة بالفصول الدراسية في أماكن واضحة للطلاب، مع الاهتمام بتفعيل الإشراف العام داخل المدارس بشكل دقيق للحفاظ على سلامة الطلاب طوال اليوم الدراسي، مشددة على أن الانضباط داخل المدارس هو الركيزة الأساسية لنجاح العام الدراسي.

واختتمت جولتها بالتأكيد على أن تعليم القاهرة يعمل بروح الفريق الواحد من أجل تهيئة المناخ التعليمي الأمثل لأبنائنا الطلاب، متمنية أن يكون العام الدراسي الجديد عامًا موفقًا ومنضبطًا يسوده التعاون والالتزام والنجاح.