محمود الخطيب يعلن رسمياً عدم خوض انتخابات الأهلى المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 سبتمبر 2025 04:28 مساءً - أعلن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى اعتذاره الرسمى عن عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة .

وجاء بيان محمود الخطيب كالتالى :

زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائما بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبتطوير مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه.

وعلى مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم - ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية، فكان كل بناء أو تطوير، أو إنجاز أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي، وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليا وإفريقيًا وعالميًا، فلكم كل الشكر والتقدير.