حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 07:22 مساءً - يرفع الستار مساء اليوم الخميس عن واحدة من أكثر القصص تعقيدًا في النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر، حيث يجد النادي الأهلي نفسه في وضعية المحارب الذي يقاتل على جبهة الأمل الأخير حين يستضيف ستاد السلام مواجهته المصيرية أمام طلائع الجيش في تمام الخامسة مساءً، ولا تبدو المعضلة في قوة الخصم فحسب، بل في تلك الحسابات الرقمية التي تحاصر طموحات القلعة الحمراء.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأسطورة اليوم بدون تأخير بأقوى جودة

الأهلي يدخل اللقاء أمام طلائع الجيش برصيد ست نقاط يقف في منطقة شائكة بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وهو ما يفرض على كتيبته الشابة ضرورة الانقضاض على نقاط المباراة الثلاث دون انتظار.

فالفوز على المتصدر الجيش ليس مجرد تحسين للمراكز، بل هو طوق النجاة الوحيد الذي قد يفتح أبواب ربع النهائي عبر نافذة أفضل ثوالث أو حتى الوصافة في حال تعثر المنافسين المباشرين مثل إنبي.

حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يبرز دور الصافرة التحكيمية بقيادة وائل فرحان ومعاونيه، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية الخروج باللقاء إلى بر الأمان وسط أجواء مشحونة بالرغبة في الحسم، خاصة وأن فريق طلائع الجيش يدخل الميدان وهو يتربع بزهو على قمة المجموعة بعشر نقاط، مما يجعله يخوض اللقاء بأعصاب هادئة نسبيًا مقارنة بخصمه الأحمر.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

لن تقتصر الإثارة على ما يدور داخل المستطيل الأخضر، بل ستمتد لتشمل الملايين خلف الشاشات الذين سيتسمرون أمام قناة أون سبورت 1 لمتابعة هذا السيناريو الدرامي.

فالناقل الحصري للبطولة يدرك أن مباراة اليوم هي جوهرة التاج في ختام المجموعات، نظرًا لما تحمله من تداخل في المصائر بين فرق المجموعة التي يتقارب رصيدها من النقاط بشكل يثير الحيرة، بدءًا من إنبي وفاركو وصولًا للمقاولون العرب.

وهو ما يجعل من ستاد السلام الليلة مسرحًا لملحمة كروية سيتحدد على إثرها ملامح المتأهلين للثمانية الكبار في بطولة أثبتت أن المفاجآت هي العنوان الأبرز لمبارياتها.