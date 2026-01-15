حمزة عبد الكريم يقود هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش.. وبن رمضان أساسياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 06:30 مساءً - أعلن ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة طلائع الجيش اليوم الخميس ضمن منافسالت الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: حمزة علاء في حراسة المرمى، وإبراهيم الأسيوطي وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي ومحمد شكري في الدفاع، ومحمد علي بن رمضان وإبراهيم عادل وحسين الشحات في الوسط، ومحمد عبد الله ونيتس جراديشار وحمزة عبد الكريم في الهجوم.

بدأت البطولة موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون نادياً تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.