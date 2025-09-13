قرارات مهمة للجنة استرداد أراضى الدولة أبرزها قيام المحافظات بالتواصل مع مقدمى طلبات التقنين قبل المعاينة لتيسير الإجراءات على اللجان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 سبتمبر 2025 02:28 مساءً - واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية اجتماعاتها مع المحافظين وجهات الولاية المختلفة ومسؤولى التقنين بالمحافظات لمناقشة ملف التقنين وتقارير الأداء والاستعدادات لتنفيذ القانون الجديد لتقنين أراضى الدولة.

كذلك أكد مستشار السيد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة، على ضرورة مواصلة بذل الجهد فى المحافظات لزيادة معدلات التقنين وفقا للقانون أخذا فى الاعتبار أنه مع بدء تطبيق القانون الجديد من المتوقع أن تستقبل المحافظات أعداد كبيرة من طلبات التقنين مما يتطلب جاهزية المنظومات الالكترونية ولجان الفحص والمعاينة

كما أكد على قيام اللجنة الرباعية للتثمين بشكل عاجل بوضع خريطة سعرية استرشادية بالتنسيق مع كل محافظة لضمان وجود معايير واضحة تلتزم بها لجان التسعير بالمحافظات، وإعداد كتيب لكل محافظة بالإجراءات المالية الخاصة بالتقنين بما يضمن توحيد وحوكمة الاجراءات والتيسير على المواطنين

رئيس اللجنة شدد أيضًا على عدد من القرارات للحفاظ على ممتلكات واموال الدولة ومنها قيام المحافظات بتسليم الأراضى المستردة لجهات الولاية المختصة بها لوضع الية لاستثمارها وحمايتها ضد عودة التعدى، وكذا قيام كل محافظة بحصر جميع أراضى الاصلاح الزراعي الواقعة فى زمامها وتحديد وضعها القانونى، على أن يكون التعامل على هذه الأراضى بنظام الايجار فقط ولمدة عام واحد وبسعر المثل اليوم، مشيرا الى أنه فى حالة عدم مطابقة السعر المحدد من اللجان المختصة لسعر اليوم سيتم الدفع بلجنة رباعية للتثمين من قبل الامانة الفنية للجنة العليا لمراجعة التسعير ومحاسبة المتسببين

وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الامانة الفنية للجنة إن الفريق اسامة عسكر وجه بعدد من القرات الأخرى أيضا منها..

- قيام كل محافظة بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون لسرعة استرادا أيه أراضى متعدى عليها ولا تتوافر فيها شروط التقنين

- قيام المحافظات بالتواصل مع مقدمى طلبات التقنين قبل المعاينة لتيسير الإجراءات على اللجان

- تكليف المستشار القانونى للجنة بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لمراجعة اجراءات تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى وممتلكات الدولة فى كافة المحافظات،

وفى هذا السياق أيضا أكد رئيس اللجنة على سرعة تحرير المحاضر الجنائية لاحدى الجمعيات واضعة اليد على ٤٥٠٠ فدان فى سهل جنوب بورسعيد واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وعرض النتائج خلال اسبوعين

- تكليف محافظة المنيا بتقديم رؤية لاستغلال الأراضى المستردة الواقعة فى زمامها طبقا للصلاحيات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية

- قيام محافظة القاهرة باتخاذ إجراءات إنهاء تقنين أراضى عزبة الوالدة باشا فى حلوان بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى

- قيام محافظة القليوبية باتخاذ اجراءات إنهاء تقنين أراضى جزيرة الشعير وكذلك إنهاء كافة إجراءات التقنين المعلقة بالمحافظة بالاضافة الى تكثيف حملات ازالة التعديات على أراضى الدولة ومحاسبة كل من يثبت تسببه فى عدم الإزالة

- قيام محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع لجنة انفاذ القانون لاسترداد ١٥٣٤ قطعة متعدى عليها وعرض الأمر على اللجنة العليا

- قيام محافظة اسوان بالانتهاء من كل الطلبات منتظرة التعاقد وكذلك القيام باسترداد كافة الاراضى المتعدى عليها

- التاكيد على كافة المحافظات وجهات الولاية بإحترام الاحكام القضائية النهائية الصادرة بخصوص أراضى الدولة والالتزام بتنفيذها تأكيدًا لدولة القانون