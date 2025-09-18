أخبار مصرية

نسب الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الأزهر 2025 أدبي وعلمي

نسب الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الأزهر 2025 أدبي وعلمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:24 مساءً -  

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2025- 2026م، واشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ (129885) طالبا، تقدم منهم للتنسيق ( 102988) طالب وطالبة.

 

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول  بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة  95.08%،  كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة  94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (  609) درجة بنسبة   93.69%،  وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة ( 599) درجة بنسبة   92.15%، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة ( 606) بنسبة  93.23%  وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة ( 582) درجة بنسبة    89.54%، وهندسة بنين قنا ( 577) درجة بنسبة   88.77%، كليات الذكاء الاصطناعي ( 550) بنسبة 84.62٪ كليات طب بيطري (580 ) بنسبة 89.23٪

 

القسم العلمى بنين

 

 

كلية العلوم القاهرة تخصص عام (  513 ) درجة بنسبة    78.92% ،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام (  522 ) درجة بنسبة80.31    %

اللغات والترجمة تخصص عام ( 500  ) درجة بنسبة    76.92%

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة (  559 ) درجة بنسبة  86 %

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة (  551 ) درجة بنسبة  84.77 %

كلية الاعلام ( 464  ) درجة بنسبة   71.38%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام (  495 ) درجة بنسبة 76.15  %

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام (  484 ) درجة بنسبة 74.46  %

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام (   384)  درجة بنسبة   59.08%،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 384  ) درجة بنسبة 59.08  % .

 

القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات ( 578) درجة بنسبة 88.92  %

كلية العلوم تخصص عام ( 542  )  درجة    83.83%

كلية التمريض فصول دمياط ( 572) درجة بنسبة 88 ٪

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 557  )  درجة بنسبة   85.69%

كلية  الاعلام (  516 ) درجة بنسبة 79.38  %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية ( 488) درجة بنسبة  75.08 %

 

القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 54.60 %

كلية الإعلام  بنسبة  73.22%

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات بنسبة76.44 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام بنسبة74.91 %

كلية التربية الرياضية القاهرة بنسبة  61.82 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام بنسبة61.01  %

كلية اللغة العربية تخصص عام  بنسبة59.32 %

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة  بنسبة 61.01 %

 

القسم الأدبى بنات

كلية الاعلام بنسبة  83.72 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية  بنسبة  75.76%

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام بنسبة 70 %

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة بنسبة 68.81 %

 

وأضاف أنه سيتم تعديل الترشيح يومي السبت والأحد الموافقين 20 - 21 سبتمبر كما سيتم فتح الباب لتقليل الاغتراب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 - 24.

 

 

