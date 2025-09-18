المؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية يعتمد قرارا بشأن تعزيز الدعم الفنى لفلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 سبتمبر 2025 11:36 مساءً - اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الذى يعقد فى العاصمة النمساوية فيينا، قرارا للمجموعة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية ونيابة عن دولة فلسطين بأغلبية ساحقة بشأن تعزيز الدعم الفني لفلسطين، خاصة بقطاع غزة.

وقد صوتت 93 دولة لصالح مشروع القرار فى انعكاس واضح للتأييد الواسع من الدول أعضاء الوكالة لاضطلاع الأخيرة بدور هام في الجهود الدولية لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي على غزة وآثاره الكارثية على الوضع الإنساني بالقطاع، وخاصة التدمير الهائل الذي تعرضت له البنية التحتية الصحية والخدمية في غزة بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية.

يأتي القرار الصادر اليوم فى إطار مساعي مصر والدول العربية لحشد الدعم الدولي لعملية إعادة التأهيل بقطاع غزة، من خلال المنظمات الأممية والدولية، خاصة في قطاعات الطاقة والصحة والزراعة، ويعد تأكيداً على التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم الدعم الفنى اللازم للشعب الفلسطيني في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي والتزاماً منها بالمساهمة في إعادة تأهيل القطاع فى المجالات الفنية، ومنها قطاعى الصحة والزراعة.