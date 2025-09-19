الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية وضعت قطاع التعدين ضمن أولوياتها الاستراتيجية، حيث نفذت الوزارة إصلاحات تشريعية وهيكلية غير مسبوقة تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، واعتماد نماذج اتفاقيات مرنة ومحفزة، مع تسهيل إجراءات الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وزير البترول: مسح جوي لأول مرة منذ 40 عامًا لتحديد الفرص التعدينية في مصر

وأشار الوزير، خلال لقائه فيكتور جونزاليز نائب رئيس شركة إكس كاليبر الإسبانية، إلى أن الوزارة تستعد لتنفيذ مسح جوي هو الأول من نوعه منذ 40 عامًا، باستخدام تقنيات حديثة، لتوفير بيانات دقيقة عن الفرص التعدينية الواعدة في مصر، بما يعزز من جذب الاستثمارات العالمية.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجال المسح الجيوفيزيائي، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة في تحليل البيانات الجيولوجية، حيث أكد الوزير على دعم الوزارة الكامل لتسهيل عمليات المسح في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ولوجستية مؤهلة.

من جانبه، أعرب جونزاليز عن اهتمام الشركة بالتعاون مع مصر، مؤكدًا أن إكس كاليبر تعد شريكًا استراتيجيًا لحكومات وشركات كبرى، وتملك خبرات في السعودية ونيجيريا، موضحًا أن تقنياتها تسهم في خفض مخاطر الاستثمار عبر تقديم بيانات عالية الجودة.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية لبحث المقترحات الفنية خلال الفترة المقبلة.