طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الشباب والرياضة يوجه بتقديم الدعم الطبي الكامل للاعب محمد ربيع ومتابعة حالته حتى الشفاء التام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 03:38 مساءً -  

 وجّه جوهر نبيل  وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية العليا بالوزارة بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والرعاية الصحية اللازمة للاعب محمد ربيع، مع التأكيد على تذليل أية معوقات قد تعترض مسار علاجه داخل المستشفى.

 

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة للحالة الصحية للاعب، والتنسيق الكامل مع الأطقم الطبية المعالجة، لضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية الطبية وفقًا لأحدث المعايير، بما يسهم في سرعة تماثله للشفاء.

 

كما أكد الوزير أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم أبنائها من الرياضيين في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن صحة وسلامة اللاعبين تأتي على رأس أولويات الوزارة، في ظل توجه الدولة نحو توفير بيئة رياضية آمنة وداعمة لكافة الأبطال.

 

ومن جانبها، باشرت اللجنة الطبية العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع إدارة المستشفى  لضمان انتظام خطة العلاج وتوفير أي احتياجات طبية بشكل فوري، مع استمرار المتابعة حتى تعافيه الكامل وعودته لممارسة نشاطه الرياضي.

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

