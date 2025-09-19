بوابة المصريين فى الخارج.. تعرف على خطوات تجديد رخصة القيادة وأنت بره مصر؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 06:32 مساءً - أوضحت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة الخارجية أن المصريين المقيمين بالخارج يمكنهم تجديد رخص القيادة المصرية من خلال خطوات محددة عبر القنصليات والسفارات المصرية، دون الحاجة للعودة إلى مصر.

الخطوة الأولى: التوجه إلى القنصلية أو السفارة المصرية بالدولة التي تقيم فيها، وطلب استمارة تجديد رخصة القيادة.

الخطوة الثانية: تقديم المستندات المطلوبة وتشمل:

• صورة من جواز السفر الساري.

• صورة من بطاقة الرقم القومي.

• صورة من رخصة القيادة المنتهية أو على وشك الانتهاء.

• عدد من الصور الشخصية حديثة.

الخطوة الثالثة: بعد استكمال الأوراق، تقوم القنصلية بإرسال الطلب إلى الإدارة العامة للمرور في مصر لمراجعته واعتماد التجديد.

الخطوة الرابعة: تُستخرج الرخصة الجديدة في مصر ثم تُرسل مرة أخرى إلى القنصلية أو السفارة ليتم تسليمها لصاحب الطلب.

هذه الخدمة تأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة للمصريين بالخارج، بما يضمن استمرار تمتعهم بحقوقهم القانونية والمرورية بشكل منظم وسريع.

