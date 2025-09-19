غيابات في صفوف الأهلي أمام سيراميكا الليلة.. زيزو وإمام عاشور الأبرز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 06:32 مساءً - يدخل فريق الاهلى بقيادة عماد النحاس مع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري في سهرة كروية لن تنقصها الإثارة والمتعة.

يغيب عن الاهلي في مباراة سيراميكا 6 لاعبين هم أحمد سيد زيزو وأمام عاشور وكريم فؤاد وأشرف داري ومحمد شكري للإصابة و أحمد عبد القادر لعدم الجاهزية الفنية

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج – مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – نيتس جراديشار – محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي – محمد شريف – حمزة عبد الكريم.

ويبحث الأهلي عن مصالحة جماهيره بالفوز على سيراميكا، بينما في المقابل يأمل على ماهر في استمرار انطلاقة سيراميكا المميزة هذا الموسم، ويسعى المدرب إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي تعزز من ثقة اللاعبين وتمنح الفريق دفعة قوية قبل الدخول في المرحلة المقبلة من الدوري، خاصة أن مواجهة الأهلي تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات سيراميكا هذا الموسم.

ويعول سيراميكا على الأداء الجماعي مع قدرات بعض لاعبيه الصاعدين مع خبرات بعض العناصر مثل عمرو السولية ومحمد بسام وصديق أوجولا وإسلام عيسى وفخري لاكاي وأحمد هانى فيما يفتقد فريق سيراميكا خدمات الثنائي عمرو قلاوة وعبد الله مجدي في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، بسبب الإصابة.