تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شباب الأهلي الإماراتي بعد قليل بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال آسيا للنخبة.
تشكيل الاتحاد أمام شباب الأهلي
حراسة المرمى: رايكوفيتش
خط الدفاع: الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد، فقيهي.
خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، ديابي.
خط الهجوم: الناشري، كريم بنزيما، بيرجوين.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وشباب الأهلي
تردد قناة ثمانية 1
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.