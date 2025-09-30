نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شباب الأهلي الإماراتي بعد قليل بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الاتحاد أمام شباب الأهلي

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد، فقيهي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، ديابي.

خط الهجوم: الناشري، كريم بنزيما، بيرجوين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وشباب الأهلي

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.