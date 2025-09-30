الارشيف / الرياضة

تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام شباب في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شباب الأهلي الإماراتي بعد قليل بستاد الانماء ضمن منافسات الجولة 2 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الاتحاد أمام شباب الأهلي

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الجليدان، دانيلو بيريرا، سعد، فقيهي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، ديابي.

خط الهجوم: الناشري، كريم بنزيما، بيرجوين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وشباب الأهلي

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

