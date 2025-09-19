شاهد ما لم تراه على الشاشات.. كواليس مثيرة فى افتتاحية أبطال أوروبا "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 07:28 مساءً - انتهت الجولة الأولى من مرحلة دوري أبطال أوربا موسم ؛ بنتائج طبيعية دون مفاجأت باستثناء فوز كاراباك على بنفيكا 3-2 بعد تأخره بهدفين ويصبح أول فريق أذربيجاني يفوز بمباراة في دوري أبطال أوروبا خارج التصفيات ؛ فيما جاءت الإثارة خلف الكواليس في مشاهد لم يراه المفرج العادي خلف شاشات التلفاز ؛ يرصدها اليوم السابع عبر مجموعة من الصور تحكي لهفة الجماهير واللاعبين أنفسهم..

محمد صلاح ومشجع يبدو عليه الذهول

جاء المشهد المفضل للجماهير ، عند احتفال الدولى المصري محمد صلاح بأهدافه، وهذه المرة أمام اتلتيكو مدريد ، لقطت الكاميرات، أحد المشجعين ويبدو عليه انه غير مصدق لوجود الفرعون أمامه على مرمى البصر، فجاءت اللقطة التالية .

عندما يحتفل محمد صلاح بهدفه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمامك مباشرة عندما يحتفل محمد صلاح بهدفه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمامك مباشرة

دى بروين ومشهد عاطفى فى مباراة مانشستر سيتى ونابولى

النجم البلجيكى دى بروين كان محط أنظار الجميع خلال مباراة مانشستر سيتى فريقه السابق ونابولى فريقه الجديد، خصوصا وأن اللقاء أقيم فى ملعب الاتحاد الذى عاش دى بروين بين جدرانه 10 سنوات من التألق والنجومية وحصد البطولات، ولاقى النجم البلجيكى استقبال حافل من الجماهير الإنجليزية وزملائه فى مانشستر سيتى، إلا أن حظه العثر جاء فى تبديله فى منتصف الشوط الأول بعد طرد جيوفاني دي لورينزو عند الدقيقة 21، ليضطر كونتى لسحب كيفين دي بروين من أرض الملعب مبكرًا عند الدقيقة 25، ليدخل مكانه أوليفيرا، وسط تصفيق حار من جماهير الفريقين، في مشهد عاطفي أعاد الأضواء إلى علاقة النجم البلجيكي بناديه السابق.

دى بروين فى ملعب الاتحاد دى بروين فى ملعب الاتحاد

احتفاء جماهير السيتى بنجمها السابق دى بروين احتفاء جماهير السيتى بنجمها السابق دى بروين

حفاوة من لاعبى مانشستر سيتى بزميلهم السابق دى بروين

دى بروين يحظى باستقبال لائق فى قلعة السينتى دى بروين يحظى باستقبال لائق فى قلعة السينتى

نوير واستيفاو فى مباراة بايرن ميونخ وتشيلسىمن مفارقات تبادل القمصان بين اللاعبين ما حدث بين مانويل نوير والبرازيلى إستيفاو فى أول مباراة له بدورى أبطال أوروبا بعد الانتقال إلى تشيلسى صيف 2025، حيث جرت العادة فى تبادل القمصان بين اللاعبين وبعضهم أو الحراس وبعضهم وليس بين لاعب وحارس مثل حالة نوير وإستيفاو، خلال مباراة بايرن ميونخ وتشيلسى.

الابتسامة على وجه إستيفاو عند تبادل القمصان مع مانويل نوير بعد مباراة بايرن ضد تشيلسي الابتسامة على وجه إستيفاو عند تبادل القمصان مع مانويل نوير بعد مباراة بايرن ضد تشيلسي

راشفوارد

راشفورد راشفورد

هدفان وجائزة رجل المباراة وأفضل لاعب فى أسبوع دورى أبطال أوروبا، كانت مكافاة للإنجليزي ماركوس راشفورد الذى صال وجال فى مباراة برشلونة ونيوكاسل ، ليحقق سلسلة أرقام، إذ أصبح راشفورد خامس لاعب في برشلونة يسجل ثنائية خارج أرضه في دوري الأبطال ضد أندية إنجليزية بعد رونالدينيو في 2005 وزلاتان إبراهيموفيتش في 2010 ولويس سواريز في 2015 وليونيل ميسي في 2016 و2018.

وسجل راشفورد 7 أهداف في مسيرته ضد نيوكاسل يونايتد في جميع البطولات، ليكون ثاني ضحاياه المفضلين في مسيرته بعد ليستر سيتي (8 أهداف).