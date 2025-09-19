شاهد ما لم تراه على الشاشات.. كواليس مثيرة فى افتتاحية أبطال أوروبا "صور"

- 1/18
احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 07:28 مساءً - انتهت الجولة الأولى من مرحلة دوري أبطال أوربا موسم ؛ بنتائج طبيعية دون مفاجأت باستثناء فوز كاراباك على بنفيكا 3-2 بعد تأخره بهدفين ويصبح أول فريق أذربيجاني يفوز بمباراة في دوري أبطال أوروبا خارج التصفيات ؛ فيما جاءت الإثارة خلف الكواليس في مشاهد لم يراه المفرج العادي خلف شاشات التلفاز ؛ يرصدها اليوم السابع عبر مجموعة من الصور تحكي لهفة الجماهير واللاعبين أنفسهم..محمد صلاح ومشجع يبدو عليه الذهول
جاء المشهد المفضل للجماهير ، عند احتفال الدولى المصري محمد صلاح بأهدافه، وهذه المرة أمام اتلتيكو مدريد ، لقطت الكاميرات، أحد المشجعين ويبدو عليه انه غير مصدق لوجود الفرعون أمامه على مرمى البصر، فجاءت اللقطة التالية .
النجم البلجيكى دى بروين كان محط أنظار الجميع خلال مباراة مانشستر سيتى فريقه السابق ونابولى فريقه الجديد، خصوصا وأن اللقاء أقيم فى ملعب الاتحاد الذى عاش دى بروين بين جدرانه 10 سنوات من التألق والنجومية وحصد البطولات، ولاقى النجم البلجيكى استقبال حافل من الجماهير الإنجليزية وزملائه فى مانشستر سيتى، إلا أن حظه العثر جاء فى تبديله فى منتصف الشوط الأول بعد طرد جيوفاني دي لورينزو عند الدقيقة 21، ليضطر كونتى لسحب كيفين دي بروين من أرض الملعب مبكرًا عند الدقيقة 25، ليدخل مكانه أوليفيرا، وسط تصفيق حار من جماهير الفريقين، في مشهد عاطفي أعاد الأضواء إلى علاقة النجم البلجيكي بناديه السابق.
حفاوة من لاعبى مانشستر سيتى بزميلهم السابق دى بروين
نوير واستيفاو فى مباراة بايرن ميونخ وتشيلسى
من مفارقات تبادل القمصان بين اللاعبين ما حدث بين مانويل نوير والبرازيلى إستيفاو فى أول مباراة له بدورى أبطال أوروبا بعد الانتقال إلى تشيلسى صيف 2025، حيث جرت العادة فى تبادل القمصان بين اللاعبين وبعضهم أو الحراس وبعضهم وليس بين لاعب وحارس مثل حالة نوير وإستيفاو، خلال مباراة بايرن ميونخ وتشيلسى.
راشفوارد
هدفان وجائزة رجل المباراة وأفضل لاعب فى أسبوع دورى أبطال أوروبا، كانت مكافاة للإنجليزي ماركوس راشفورد الذى صال وجال فى مباراة برشلونة ونيوكاسل ، ليحقق سلسلة أرقام، إذ أصبح راشفورد خامس لاعب في برشلونة يسجل ثنائية خارج أرضه في دوري الأبطال ضد أندية إنجليزية بعد رونالدينيو في 2005 وزلاتان إبراهيموفيتش في 2010 ولويس سواريز في 2015 وليونيل ميسي في 2016 و2018.
وسجل راشفورد 7 أهداف في مسيرته ضد نيوكاسل يونايتد في جميع البطولات، ليكون ثاني ضحاياه المفضلين في مسيرته بعد ليستر سيتي (8 أهداف).
وجاءت أبرز تعليقات الجماهير فى هذا الشان، تحت عنوان :
ماركوس راشفورد: يتألق مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد: المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، خارج أوروبا هذا الموسم
بيدرى ينال إعجاب الجميع حتى منافسيه
وصل تالق بيدرى جوهرة خط وسط برشلونة، خلال مباراة البارسا ونيوكاسل، جعلت الكل يحلم بإن بيدري يمثل فريقه، لدرجة تلقى الإطراء من منافسيه فى الأندية الأخرى مثل الإنجليزي جاك جريليش الذى أشار انه يتمتع بأداء مايسترو الفريق الكتالونى، وكذلك بول سكولز.
ايكتيكى وجريزمان
أظهر مهاجم ليفربول الجديد، ايكتيكى سعادته وفخره بتبادل قميصه مع مواطنه جريزمان عقب مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد، معتبرا إياه مثله الأعلى فى صفوف المنتخب الفرنسي، بعدما نشر صورة قميص جريزمان عبر حسابه على انستجرام.
ليلة سيئة عاشها دييجو سيميوني في أنفيلد
دييجو سيميوني وخناقة مع أحد جماهير ليفريول
وضح دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد أنه تعرض للإهانة من جماهير ليفربول القريبة من مقعد المدير الفني طيلة لقاء ليفربول واتلتيكو، بعد مشادة جمعته مع أحد المشجعين عقب استقبال الهدف الثالث عن طريق فيرجيل فان دايك.
وقال المدرب الأرجنتينى، بالفعل أسأت في رد الفعل لأننى المدرب، موضحا :" الحكم تفهم موقفي وآمل أن يتمكن ليفربول من تحسين هذا الجانب، ويجب أن تكون هناك عواقب على الشخص الذي فعل ذلك، لكن عليّ أن أتحمل الإهانات والهدوء".
سخرية جماهيرية من نابولى بعد مباراة مانشستر سيتى، لدرجة أن الفريق الإيطالى لم يسدد سوى كرة واحدة على المرمى طوال اللقاء، مقابل 22 تسديدة من السيتى.
ملخص رقمى لجولة الأفتتاح فى دورى أبطال أوروبا
شهدت الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا تسجيل 67 هدفاً، وهو أكبر عدد من الأهداف في جولة افتتاحية من البطولة على الإطلاق.
وكان أكبر عدد من الأهداف في جولة افتتاحية بموسم 2000-2001، وشهدت إحراز 63 هدفاً.
لكن عدد مباريات الجولة الافتتاحية هذا الموسم 18 مباراة، مقابل 16 مباراة في موسم 2000-2001.
وانتهت 14 مباراة بفوز أحد الفريقين، بينما فرض التعادل نفسه على أربع مواجهات.
وجاء أكبر انتصار لصالح آينتراخت فرانكفورت 5-1 على جلطة سراي التركي ، ومن بعده فوز باريس سان جيرمان حامل اللقب 4-0 على أتالانتا
وجاءت نتائج المرحلة الأولي من افتتاحية دوري أبطال أوروبا كالتالي :
وجاء جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية المرحلة الأولي من افتتاحية كالتالي :