تنسيق الأزهر الشريف.. فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب الجدد ومن لم يتقدموا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 08:28 مساءً -

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب والطالبات الجدد الذين ظهرت نتيجة تنسيقهم بداية من اليوم وحتى الأحد القادم.

وفي إطار حرص إدارة جامعة الأزهر على مصلحة أبنائها الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم؛ نظرًا لظروف خاصة تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لهم بداية من اليوم وحتى مساء الأحد القادم.

وكانت قد أعلنت جامعة الأزهر أمس نتيجة تنسيق القبول بكليات العام الدراسى الجديد 2025-2026، وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، إن عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية 129885، تم توحيد الحد الأدني حسب التوزيع الجغرافي لكليات الطب القاهرة بنين وبنات 95.08%، وطب دمياط بنين وبنات94.31%، طب أسيوط بنين وبنات 93.69%.

واضاف الحد الأدني لهندسة القاهرة بنين وبنات 89.54 %وهندسة بنات قنا 89.32 % وهندسة قنا بنين 88.62 %.

وتابع: كلية الصيدلة بنين وبنات القاهرة 92.15 %، وكلية الصيدلة بنين وبنات اسيوط 91.38%،كلية طب اسنان بنين وبنات القاهرة 93.38%،كلية طب اسنان بنين اسيوط 93.8%.