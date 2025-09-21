الرياض - كتبت رنا صلاح - أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن ترحيبها بالسيدة الجليلة جين يوميكو أتوغي، حرم رئيس جمهورية سنغافورة، خلال زيارتها إلى مصر، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين.

انتصار السيسي ترحب بحرم رئيس سنغافورة وتؤكد عمق علاقات الصداقة بين البلدين

وقالت السيدة انتصار السيسي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها تسعد بزيارة قرينة الرئيس السنغافوري لمصر بلدها الثاني، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات تمكين المرأة والشباب، ودعم المبادرات الاجتماعية والتنموية.

وأكدت قرينة رئيس الجمهورية اعتزازها باللقاء، معربة عن تقديرها لما تبذله سنغافورة من جهود رائدة في مجالات التنمية البشرية والابتكار، بما يعزز فرص تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين البلدين.