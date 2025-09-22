الأهلى يكشف تفاصيل إصابة أفشة وكوكا وبن رمضان وبيكهام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 08:36 مساءً - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، شعر بألم فى عضلة السمانة فى نهاية المران، وسيجري أشعة خلال الساعات المقبلة لتقييم موقفه طبيًّا.

وأكد جاب الله أن الثلاثى أحمد رمضان بيكهام، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد بن رمضان، غابوا عن قائمة مباراة الفريق أمام حرس الحدود بسبب إجهاد فى العضلة الخلفية وعدم الجاهزية الطبية.

ويلتقى الأهلى مع حرس الحدود فى الخامسة مساء غد، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز.

وأعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء غد ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقى ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.

وشهدت قائمة الأهلى عودة أمد عبد القادر لأول مرة منذ بداية الموسم، وضم 4 وجوه شابة من قطاع الناشئين.