مباشر الكرة الذهبية.. لويس إنريكي يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 11:29 مساءً - توج الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، بجائزة يوهان كرويف التي تمنح لأفضل مدرب في العالم خلال حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 المقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو عن الجائزة وفوز المدرب الإسبانى في الوقت الذى تغيب فيه إنريكى عن الحفل لارتباطه بمباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مارسيليا المقامة حاليا في الدورى الفرنسي وفريقه متأخر بهدف في الشوط الأول.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم 2025، والتي فاز بها إنريكى كل من هانز فليك مدرب برشلونة وأنطونيو كونتي مدرب نابولي وإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي وأرني سلوت مدرب ليفربول.

ونجح لويس إنريكي في قيادة باريس سان جيرمان للفوز بـ5 ألقاب في 2025 وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر المحلي.