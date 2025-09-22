مباشر الكرة الذهبية.. دوناروما يفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس فى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 11:29 مساءً - توج الإيطالى جيانلويجي دوناروما بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس في العالم خلال حفل جوائز البالون دور 2025 والمقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وحسم جيانلويجي دوناروما حارس منتخب إيطاليا والمنتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي من باريس سان جيرمان، بعدما ساهم في حصول ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي على 5 بطولات هي الدورى الفرنسى، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسى، دورى أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبى.

وحصل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا الإنجليزي، على جائزة "ليف ياشين" كأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024، بعدما ساهم تتويج في منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2024، بجانب المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع فريقه أستون فيلا.

في الوقت نفسه، توج الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا بجائزة يوهان كرويف التي تمنح لأفضل مدرب في العالم خلال حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 المقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.