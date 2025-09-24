نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشيد بالدور التاريخي لمصر في دعم استقرار اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشيد بالدور التاريخي لمصر في دعم استقرار اليمن

على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالسيد/ رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بحضور السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

تقدير للدعم المصري

أعرب الرئيس رشاد العليمي عن خالص تقديره لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، مشيرًا إلى أن القاهرة تمثل دائمًا سندًا للأشقاء اليمنيين، سواء عبر مواقفها السياسية الثابتة أو عبر ما تقدمه من دعم إنساني ومساندة لليمن في مواجهة التحديات الراهنة.

دعوة لتفعيل اللجنة المشتركة

وأكد العليمي تطلعه إلى تفعيل اللجنة المشتركة بين مصر واليمن لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث فرص الشراكة مع الحكومة اليمنية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دعمًا أكبر من الأشقاء، وفي مقدمتهم مصر، من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة ودفع جهود التنمية.

تثمين للروابط التاريخية

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور التاريخي الذي لعبته مصر في دعم اليمن على مدار العقود الماضية، مؤكدًا أن هذه المواقف تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين، وتجسد حرص مصر الدائم على الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

استمرار التعاون المشترك

كما أعرب العليمي عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين اليمن ومصر في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكدًا أن توسيع نطاق هذا التعاون يمثل ركيزة مهمة لدعم الشرعية وتعزيز الاستقرار في اليمن والمنطقة.