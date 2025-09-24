نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة: اعتماد المعهد القومي للأورام كمركز مرجعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت جامعة القاهرة إنجازًا دوليًا بارزًا، حيث أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، اعتماد المعهد القومي للأورام كمركز مرجعي (Anchor Centre) ضمن شبكة "أشعة الأمل" التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ليصبح بذلك أول مركز من نوعه في مصر والرابع على مستوى القارة الإفريقية، وذلك بعد توقيع اتفاقية الاعتماد بالعاصمة النمساوية فيينا.

شهادة عالمية على التميز الطبي والبحثي

أكد رئيس جامعة القاهرة أن اعتماد المعهد القومي للأورام من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل شهادة دولية على التميز العلمي والبحثي والطبي للجامعة، ويجسد ريادتها في تقديم خدمات علاجية وتعليمية وبحثية متكاملة. وأوضح أن الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود تطوير البنية التحتية الطبية والبحثية وتعزيز التعاون الدولي مع كبرى المؤسسات العالمية. وأضاف أن هذا الاعتماد يعكس التزام الدولة المصرية بالاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الطبية الحديثة، ويضع جامعة القاهرة في مقدمة المؤسسات الأكاديمية الداعمة لمبادرات الصحة العالمية، بما يسهم في خدمة المرضى بمصر وإفريقيا.

توافق مع رؤية مصر 2030

أوضح د. محمد سامي عبدالصادق أن الإنجاز يعزز مكانة المعهد العلمية باعتباره إحدى الجهات الرائدة فى مجال البحث الطبى محليًا ودوليًا، بما يساهم في تطوير القطاع الصحي بمصر، ويتوافق مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها لدعم البحث العلمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الوزير د. أيمن عاشور، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأكد أن المعهد يقدم خدماته سنويًا لعشرات الآلاف من المرضى، ويمثل مركزًا لتدريب الكوادر الطبية وإجراء الأبحاث المتقدمة، فضلًا عن مساهماته في إصدارات علمية مرجعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية.

دعم قدرات الدول الإفريقية في مكافحة السرطان

من جانبه، قال د. محمد عبدالعطي سمره عميد المعهد القومي للأورام، إن اعتماد المعهد كمركز مرجعي ضمن شبكة "أشعة الأمل" يعزز دوره في دعم قدرات الدول الإفريقية بمجال مكافحة السرطان، ويتيح فرصًا واسعة للتعاون في التدريب والبحوث السريرية والتطبيقية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع المراكز العالمية. وأكد مواصلة المعهد رسالته في تقديم أحدث بروتوكولات العلاج والتشخيص، بما يواكب المعايير الدولية ويخدم مرضى الأورام في مصر والمنطقة، مشيرًا إلى أن الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الطبي العالمي، بما يعزز مكانة مصر كداعم رئيسي لمكافحة السرطان إقليميًا ودوليًا.

دور استراتيجي في بناء القدرات

جدير بالذكر أن المعهد القومي للأورام يقدم إرشادات تقنية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء من أجل بناء القدرات في مختلف التطبيقات الإكلينيكية المبنية على الأدلة، كما سيساهم المعهد في تعزيز القدرات اللازمة بالدول الأعضاء المستهدفة بطريقة مستدامة، بما يمكّنها من توفير التدريب محليًا ورفع مستوى الخدمات العلاجية.