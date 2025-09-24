نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر مسؤول: فصل الطالب المعتدي على معلمه عامًا كاملًا وإحالة ولي الأمر للنيابة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم إنه تم الانتهاء من التحقيقات الخاصة بواقعة اعتداء أحد الطلاب على معلمه داخل إحدى المدارس، موضحًا أن نتائج التحقيقات أسفرت عن اتخاذ ثلاثة قرارات حاسمة.

أوضح المصدر أنه تقرر أولًا فصل الطالب المعتدي لمدة عام دراسي كامل وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، بما يضمن الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية.

وأضاف أن القرار الثاني تضمن إحالة واقعة اعتداء ولي أمر الطالب على وكيل المدرسة ومديرتها إلى النيابة العامة، بعد ثبوت قيامه باقتحام المدرسة عنوة والتعدي عليهما بالسب والقذف داخل مقر عملهما.

وأشار المصدر إلى أن المديرية تتابع بدقة مسار التصرف الجنائي في المحضر الذي حرره المعلم المتضرر ضد الطالب وولي أمره، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المعلمين والحفاظ على هيبة العملية التعليمية.