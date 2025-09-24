نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أمين الأعلى للجامعات يشهد تخرج طلاب الأكاديمية العربية بفرع القاهرة في العاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع القاهرة، الذي أقيم بفندق الماسة في العاصمة الإدارية الجديد.

وكان في استقبال سيادته الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب وقد حضر الحفل لفيف من ممثلي الهيئات الدبلوماسية وعدد من الشخصيات العامة، إلى جانب الطلاب وأولياء الأمور.

وفي كلمته خلال حفل التخرج، أعرب الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن سعادته بمناسبة تخرج دفعة جديدة. وأكد أن هذا الحفل يمثل بداية انطلاق نحو مستقبل زاهر بإذن الله، ومستقبل مليء بالفرص والمسؤوليات الكبيرة التي تنتظر الخريجين.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن الخريجين اجتازوا رحلة طويلة "مليئة بالتحديات والنجاحات"، اكتسبوا خلالها المهارات والمعرفة التي تؤهلهم ليكونوا قادة في مجالاتهم. وشدد على أن برامج الأكاديمية لم تكن مجرد مناهج تعليمية تقليدية، بل كانت بمثابة منصات للتفكير الإبداعي والنقدي، والابتكار والتميز، ولتعلم كيفية مواجهة التحديات بأسلوب علمي حديث ومتكامل.

كما أوضح الدكتور مصطفى رفعت أن الأكاديمية العربية هي مؤسسة تعليمية رائدة تسعى دائمًا لتقديم أحدث البرامج التعليمية والتدريبية، وتحرص على التعاون مع كبريات الجامعات الدولية. ويهدف هذا التعاون لضمان تجهيز الخريجين بأحدث المهارات العلمية والعملية التي تؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد على أن العصر الحالي هو عصر المعرفة والتكنولوجيا، ويتطلب من الخريجين مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة. وذكر أن البرامج الدولية للأكاديمية تضع الخريجين في مصاف الخريجين العالميين بفضل ما اكتسبوه من منظور دولي واسع، من خلال الشراكات الأكاديمية مع مؤسسات تعليمية مرموقة حول العالم.

وفي لفتة شكر وتقدير، توجه سيادته بشكر خاص إلى أولياء الأمور، مؤكدًا أن فرحة اليوم هي ثمرة لجهودهم وتضحياتهم، ووصفهم بأنهم كانوا الداعم الأساسي لأبنائهم. وأضاف أن هذا التخرج هو فوز مشترك بين الأبناء والأهل، ويحق لهم أن يفخروا بما حققوه.

وختامًا، وجه كلمة للخريجين متمنيًا لهم أن يكونوا "روادًا في مجالهم"، وأن يستمروا في السعي نحو التعلم والتطوير، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لهم ولبلدهم. كما شكر أمين المجلس الأعلى للجامعات جميع أعضاء هيئة التدريس والإدارة على جهودهم الكبيرة في التعليم والتوجيه، متمنيًا أن يظل الخريجون فخورين بأكاديميتهم ومساهمين في رفع رايتها عاليًا.

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي منظمة تعليمية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، تهدف إلى التعليم، والتدريب، والأعمال البحثية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.