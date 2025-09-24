نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم وزيري يكتب: عدوى اللواء محب حبشي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لافت للنظر ما يقوم به اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، من جولات ميدانية متواصلة داخل المحافظة، الرجل لا يكتفي بالمكتب ولا بالتقارير الورقية، بل اختار أن يكون حاضرًا بنفسه في الشارع، يتفقد المدارس، الوحدات الصحية، الأحياء الجانبية، وحتى الشوارع الصغيرة التي كثيرًا ما تُترك للنسيان.

هذا الحضور الميداني المباشر جعل المواطن يشعر أن هناك مسؤولًا يتابع ويراقب ويُحاسب، لا عبر أوراق أو صور، بل على أرض الواقع، وقد انعكس ذلك سريعًا على المشهد داخل بورسعيد، من حيث مستوى النظافة والانضباط، وارتفاع حس الرقابة والمتابعة في الأجهزة التنفيذية.

محب حبشي أثبت أن الإدارة ليست مجرد اجتماعات أو خطط مكتوبة، بل قدرة على لمس التفاصيل بنفسك، وإرسال رسالة عملية للجميع أن العمل الحقيقي يبدأ من الشارع لا من المكاتب، ولعل ما يفعله المحافظ هو أبسط تعريف لـ "المسؤول الميداني".

غير أن الجانب الطريف وربما الساخر أن مثل هذا النموذج ما زال استثناءً لا قاعدة، فبينما يحرص محافظ بورسعيد على النزول بنفسه والتأكد من كل صغيرة وكبيرة، ما زال بعض المحافظين الآخرين يفضلون الاكتفاء بالظهور الرسمي والصور الإعلامية، وهنا يحق لنا أن نسأل متى تنتقل "عدوى محب حبشي" إلى باقي المحافظين؟

بورسعيد اليوم تعكس صورة واضحة، ووجود مسؤول على الأرض يساوي مدينة أكثر انضباطًا ونظافة وتفاعلًا فهل تنتشر هذه "العدوى الحميدة" إلى باقي المحافظات، أم نظل ننتظر حتى يُكتشف مصل إداري جديد؟